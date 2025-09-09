Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо
Турция
09 сентября 2025, 18:33 | Обновлено 09 сентября 2025, 18:35
574
1

ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо

Доменико Тедеско возглавил турецкий клуб

09 сентября 2025, 18:33 | Обновлено 09 сентября 2025, 18:35
574
1
ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Бельгийский специалист Доменико Тедеско стал главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение между 39-летним специалистом и «Фенербахче» рассчитано на 2 года. Ассистентом Доменико станет Гекхан Генюл.

У Руля команды Доменико Тедеско заменил Жозе Моуриньо, который был уволен после плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где турецкий клуб не смог одолеть «Бенфику».

Ранее сообщалось о том, что в «Фенербахче» определились с заменой Моуриньо.

По теме:
Эвангелос МАРИНАКИС: «Тренер со стабильным опытом завоевания трофеев»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Доменико Тедеско чемпионат Турции по футболу Фенербахче назначение тренера Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка Источник: ФК Фенербахче
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09 сентября 2025, 11:23 64
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка

РЕБРОВ: Важно, чтобы мы не воспринимали этого соперника рангом ниже Франции
Футбол | 09 сентября 2025, 18:46 0
РЕБРОВ: Важно, чтобы мы не воспринимали этого соперника рангом ниже Франции
РЕБРОВ: Важно, чтобы мы не воспринимали этого соперника рангом ниже Франции

Наставник сборной Украины поделился эмоциями перед стартом игры с Азербайджаном

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паша Мех
Где его только не было.....
Ну посмотрим....
Мне кажется можно было кого то получше пригласить в Фенер.
Ответить
0
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем