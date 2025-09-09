ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо

Бельгийский специалист Доменико Тедеско стал главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение между 39-летним специалистом и «Фенербахче» рассчитано на 2 года. Ассистентом Доменико станет Гекхан Генюл.

У Руля команды Доменико Тедеско заменил Жозе Моуриньо, который был уволен после плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где турецкий клуб не смог одолеть «Бенфику».

Ранее сообщалось о том, что в «Фенербахче» определились с заменой Моуриньо.