ОФИЦИАЛЬНО. В Фенербахче определились с заменой Моуриньо
Доменико Тедеско возглавил турецкий клуб
Бельгийский специалист Доменико Тедеско стал главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Соглашение между 39-летним специалистом и «Фенербахче» рассчитано на 2 года. Ассистентом Доменико станет Гекхан Генюл.
У Руля команды Доменико Тедеско заменил Жозе Моуриньо, который был уволен после плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где турецкий клуб не смог одолеть «Бенфику».
Ранее сообщалось о том, что в «Фенербахче» определились с заменой Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чтобы остаться в игре, нам обязательно нужно брать три очка
Наставник сборной Украины поделился эмоциями перед стартом игры с Азербайджаном
Ну посмотрим....
Мне кажется можно было кого то получше пригласить в Фенер.