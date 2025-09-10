Известно, когда Андрей Лунин вернется в состав Реала после травмы

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не смог помочь «сине-желтым» в матчах против Франции и Азербайджана. Украинец покинул расположение команды Сергея Реброва перед матчем с «ле блю».

По информации The Athletic, повреждение спины у украинского вратаря незначительное. Лунин вернется в состав мадридского клуба уже на следующий поединок против «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В нынешнем сезоне украинский голкипер на поле не выходил.