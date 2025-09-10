Испания10 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:27
90
1
Известно, когда Андрей Лунин вернется в состав Реала после травмы
Голкипер будет уже готов к следующему матчу
10 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 10 сентября 2025, 19:27
90
1
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не смог помочь «сине-желтым» в матчах против Франции и Азербайджана. Украинец покинул расположение команды Сергея Реброва перед матчем с «ле блю».
По информации The Athletic, повреждение спины у украинского вратаря незначительное. Лунин вернется в состав мадридского клуба уже на следующий поединок против «Реал Сосьедад».
В прошлом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. В нынешнем сезоне украинский голкипер на поле не выходил.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 сентября 2025, 03:06 2
Готовятся санкции против Индии
Футбол | 10 сентября 2025, 19:04 2
Александр Головко считает, что тренера не стоит увольнять
Футбол | 10.09.2025, 14:01
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Футбол | 09.09.2025, 21:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
раніше це називали "запалення хитрощів", ну або "відсутність совісті" . зараз "пошкодження спини" (мабуть дружина подряпала під час інтиму)
Популярные новости
09.09.2025, 07:42 3
09.09.2025, 20:59 449
09.09.2025, 00:40 3
08.09.2025, 20:29 2
09.09.2025, 16:12 60
10.09.2025, 08:05 6
08.09.2025, 23:44 1
09.09.2025, 08:26 2