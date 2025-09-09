ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила роскошную фигуру

Дарья Зотова, эффектная девушка форварда братиславского «Слована» Николая Кухаревича, снова взорвала соцсети откровенными фото.

На новых кадрах украинская модель позирует в купальнике спиной к камере, подчеркивая стройную фигуру.

Любопытно, что весной пара отписалась друг от друга в Instagram и удалила совместные снимки.

Сейчас они снова следят за аккаунтами друг друга, но причин не объясняют.