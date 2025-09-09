Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 сентября 2025, 17:08
ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила роскошную фигуру

Дария Зотова впечатляет...

ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила роскошную фигуру
Instagram. Дарья Зотова

Дарья Зотова, эффектная девушка форварда братиславского «Слована» Николая Кухаревича, снова взорвала соцсети откровенными фото.

На новых кадрах украинская модель позирует в купальнике спиной к камере, подчеркивая стройную фигуру.

Любопытно, что весной пара отписалась друг от друга в Instagram и удалила совместные снимки.

Сейчас они снова следят за аккаунтами друг друга, но причин не объясняют.

