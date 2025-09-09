Другие новости09 сентября 2025, 17:08 |
746
2
ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила роскошную фигуру
Дария Зотова впечатляет...
Дарья Зотова, эффектная девушка форварда братиславского «Слована» Николая Кухаревича, снова взорвала соцсети откровенными фото.
На новых кадрах украинская модель позирует в купальнике спиной к камере, подчеркивая стройную фигуру.
Любопытно, что весной пара отписалась друг от друга в Instagram и удалила совместные снимки.
Сейчас они снова следят за аккаунтами друг друга, но причин не объясняют.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Чим відомі ще дружини українських футболістів окрім виставляння напоказ своїх тіл? Про Владу нам відомо, що вона журналістикою займалась, а інші?
Кухаревич хоче відпочити. Бо там роботи не початий край. Біксота ще та.
