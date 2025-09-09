ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26
Комплект выполнен компанией adidas
Во вторник, 9 сентября 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую третью форму на сезон 2025/26.
Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.
Комплект формы выполнен в цвете морской соли. В качестве логотипа команды использована старая эмблема «Ливерпуля».
ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26
the Trefoil never left. It was just waiting for this moment. 💚— adidas Football (@adidasfootball) September 9, 2025
introducing the new @LFC and @LiverpoolFCW 2025/26 third kit. available now 🔗 pic.twitter.com/zcrP1CQHUn
