Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26
Англия
09 сентября 2025, 15:46 |
1

ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26

Комплект выполнен компанией adidas

ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26
ФК Ливерпуль

Во вторник, 9 сентября 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую третью форму на сезон 2025/26.

Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.

Комплект формы выполнен в цвете морской соли. В качестве логотипа команды использована старая эмблема «Ливерпуля».

Ливерпуль фото adidas чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: adidas.com
