Во вторник, 9 сентября 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую третью форму на сезон 2025/26.

Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.

Комплект формы выполнен в цвете морской соли. В качестве логотипа команды использована старая эмблема «Ливерпуля».

ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26