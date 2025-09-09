Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Было ли пенальти? Риццоли прокомментировал эпизод в матче Динамо – Полесье
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 14:44 |
Эксперт по арбитражу УАФ считает, что защитник житомирского клуба нарушил правила

УПЛ. Динамо – Полесье

31 сентября состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод, который случился на 31-й минуте – защитник житомирского клуба нарушил правила против вингера Назара Волошина и сбил игрока в собственной штрафной.

Главный арбитр назначил пенальти в ворота «волков», который реализовал капитан «бело-синих» Виталий Буяльский и сделал счет 2:1 в пользу киевского клуба. Риццоли сообщил, что рефери принял верное решение:

«Защитник «Полесья» номер 44 на скорости совершил вмешательство, подбежав сзади к нападающему и обхватив его обеими руками за спину. Кроме того, он одновременно коснулся колена левой ноги нападающего, на которую тот перенес вес, чтобы двигаться к воротам.

Эта динамика, безусловно, риск, на который пошел защитник, поэтому пенальти является правильным решением для такого запоздалого вмешательства, которое не касается борьбы за мяч. По указанным причинам видео-ассистент арбитра провел молчаливую проверку», – прокомментировал Риццоли.

ВИДЕО. Никола Риццоли прокомментировал пенальти в матче Динамо Полесье

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило звездного легионера. Он не подошел Ротаню
Утверждены даты и время проведения матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Ото тобі! А у матчі Карпати-Шахтар, в епізоді з третім голом, перед яким гравець Карпат аналогічно штовхнув у спину Коноплю, порушення не зафіксували, а "експерт" заявив, що все було в межах правил. 
 Хто там усе купив, кажете?
