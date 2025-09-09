Было ли пенальти? Риццоли прокомментировал эпизод в матче Динамо – Полесье
Эксперт по арбитражу УАФ считает, что защитник житомирского клуба нарушил правила
31 сентября состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и житомирское «Полесье». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1.
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал эпизод, который случился на 31-й минуте – защитник житомирского клуба нарушил правила против вингера Назара Волошина и сбил игрока в собственной штрафной.
Главный арбитр назначил пенальти в ворота «волков», который реализовал капитан «бело-синих» Виталий Буяльский и сделал счет 2:1 в пользу киевского клуба. Риццоли сообщил, что рефери принял верное решение:
«Защитник «Полесья» номер 44 на скорости совершил вмешательство, подбежав сзади к нападающему и обхватив его обеими руками за спину. Кроме того, он одновременно коснулся колена левой ноги нападающего, на которую тот перенес вес, чтобы двигаться к воротам.
Эта динамика, безусловно, риск, на который пошел защитник, поэтому пенальти является правильным решением для такого запоздалого вмешательства, которое не касается борьбы за мяч. По указанным причинам видео-ассистент арбитра провел молчаливую проверку», – прокомментировал Риццоли.
