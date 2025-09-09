Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 сентября 2025, 12:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Азербайджан – Украина

Ggbet 7.28 – 4.67 – 1.51

21:45 Венгрия – Португалия

Ggbet 7.37 – 4.97 – 1.47

21:45 Сербия – Англия

Ggbet 4.41 – 3.61 – 1.96

21:45 Франция – Исландия

Ggbet 1.11 – 12.90 – 29.00

21:45 Кипр – Румыния

Ggbet 5.22 – 3.90 – 1.76

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
FootFoodBol
Коэффициент на победу упал с 1.6 до 1.51, видать много ставят, ладно кину пятёрочку.
