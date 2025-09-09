СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Азербайджан – Украина

7.28 – 4.67 – 1.51

21:45 Венгрия – Португалия

7.37 – 4.97 – 1.47

21:45 Сербия – Англия

4.41 – 3.61 – 1.96

21:45 Франция – Исландия

1.11 – 12.90 – 29.00

21:45 Кипр – Румыния

5.22 – 3.90 – 1.76

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.