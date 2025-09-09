Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Тренер национальной сборной Аргентины верит в учение Месси на Мундиале
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнениями о возможном участии форварда команды Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
«Я не считаю правильным сейчас говорить о процентах, потому что честно говоря, не знаю. Многое может случиться. У нас уже есть основная группа игроков и все это знают. Далее, когда узнаем, сколько мест будет доступно, мы будем принимать решения.
Что касается Лео, я с ним не говорил о чемпионате мира. Я знаю только то, что он сказал публично, и он обдумает это одно время», – сказал Скалони.
Аргентина уже гарантировала себе место на ЧМ-2026. Впереди у команды матч против Эквадора, но Месси подтвердил, что участия в нем не будет. Ранее сам Месси заговорил о своем участии на ЧМ-2026.
