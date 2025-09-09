Перишич и Крамарич сделали еще один шаг к рекорду Шукера

В матче группы L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Хорватия дома победила Черногорию со счетом 4:0.

Очередными своими голами за хорватскую сборную отметились Иван Перишич (37-й) и Андрей Крамарич (36-й), что позволило обоим еще на шаг приблизиться к рекорду национальной команды, который на данный момент принадлежит Давору Шукеру (45 голов).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Хорватии

45 – Давор Шукер

37 – Иван Перишич

36 – Андрей Крамарич

33 – Марио Манджукич

29 – Эдуардо

28 – Лука Модрич

22 – Дарио Срна

20 – Ивица Олич

15 – Никола Калинич

15 – Горан Влаович