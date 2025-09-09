Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 10:40 | Обновлено 09 сентября 2025, 10:41
Перишич и Крамарич сделали еще один шаг к рекорду Шукера

Сколько им еще нужно забить голов за сборную, чтобы установить новое достижение?

Перишич и Крамарич сделали еще один шаг к рекорду Шукера
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Хорватия дома победила Черногорию со счетом 4:0.

Очередными своими голами за хорватскую сборную отметились Иван Перишич (37-й) и Андрей Крамарич (36-й), что позволило обоим еще на шаг приблизиться к рекорду национальной команды, который на данный момент принадлежит Давору Шукеру (45 голов).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Хорватии

  • 45 – Давор Шукер
  • 37 – Иван Перишич
  • 36 – Андрей Крамарич
  • 33 – Марио Манджукич
  • 29 – Эдуардо
  • 28 – Лука Модрич
  • 22 – Дарио Срна
  • 20 – Ивица Олич
  • 15 – Никола Калинич
  • 15 – Горан Влаович
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
