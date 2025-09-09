Перишич и Крамарич сделали еще один шаг к рекорду Шукера
Сколько им еще нужно забить голов за сборную, чтобы установить новое достижение?
В матче группы L отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Хорватия дома победила Черногорию со счетом 4:0.
Очередными своими голами за хорватскую сборную отметились Иван Перишич (37-й) и Андрей Крамарич (36-й), что позволило обоим еще на шаг приблизиться к рекорду национальной команды, который на данный момент принадлежит Давору Шукеру (45 голов).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Хорватии
- 45 – Давор Шукер
- 37 – Иван Перишич
- 36 – Андрей Крамарич
- 33 – Марио Манджукич
- 29 – Эдуардо
- 28 – Лука Модрич
- 22 – Дарио Срна
- 20 – Ивица Олич
- 15 – Никола Калинич
- 15 – Горан Влаович
