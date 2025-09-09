Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной

Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов оценил шансы команды на победу в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против сборной Украины.

В поединке первого тура группы D Азербайджан уступил футболистам Исландии со счетом 0:5.

Завтра предстоит сложная игра. Каждый матч для нас теперь сродни финалу. В любом случае мы должны верить в наших ребят и в сборную в целом. Соперник серьезный. У них опытный коллектив. Нашей команде нужно перестроиться – и тактически, и психологически», – прокомментировал Гайсумов.