Матч между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября на «Республиканском стадионе» в Баку, начало в 19:00.
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Дэнни Гайсумов не ожидает легкого противостояния
Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов оценил шансы команды на победу в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против сборной Украины.
В поединке первого тура группы D Азербайджан уступил футболистам Исландии со счетом 0:5.
Завтра предстоит сложная игра. Каждый матч для нас теперь сродни финалу. В любом случае мы должны верить в наших ребят и в сборную в целом. Соперник серьезный. У них опытный коллектив. Нашей команде нужно перестроиться – и тактически, и психологически», – прокомментировал Гайсумов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 8 сентября на Sport.ua
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле