Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 08:36 | Обновлено 09 сентября 2025, 08:38
Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной

Дэнни Гайсумов не ожидает легкого противостояния

Экс‑игрок Азербайджана оценил шансы в предстоящем матче с Украиной
Azerisport. Сборная Азербайджана

Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов оценил шансы команды на победу в матче отбора к чемпионату мира 2026 года против сборной Украины.

В поединке первого тура группы D Азербайджан уступил футболистам Исландии со счетом 0:5.

Завтра предстоит сложная игра. Каждый матч для нас теперь сродни финалу. В любом случае мы должны верить в наших ребят и в сборную в целом. Соперник серьезный. У них опытный коллектив. Нашей команде нужно перестроиться – и тактически, и психологически», – прокомментировал Гайсумов.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
