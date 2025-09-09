Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинец потерял тренера. Клуб АПЛ уволил успешного наставника
Англия
09 сентября 2025, 01:36
Нуну Эшпириту Санту не успел поработать с Александром Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Английский «Ноттингем Форест» уволил главного тренера первой команды клуба Нуну Эшпириту Санту, сообщает португальское издание Record.

По информации источника, причиной отставки специалиста стало напряжение между ним и руководством в течение последних недель.

Сезон АПЛ 2024/25 «Ноттингем Форест» под руководством Нуну Эшпириту Санту завершил на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дает им право сыграть в Лиге конференций в следующей кампании.

Ранее к «Ноттингем Форест» присоединился украинец Александр Зинченко, но под руководством Нуну Эшпириту Санту он не успел провести ни одной тренировки.

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Нуну Эшпириту Санту Александр Зинченко
Дмитрий Вус Источник: Record.pt
