Экс-игрок сборной Украины: «Наша команда покажет хорошую игру»
Филипп Будковский – о прошлом матче с Францией и предстоящей дуэли с Азербайджаном
Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о матче сборной Украины против Франции (0:2) и дал прогноз на предстоящий поединок с Азербайджаном.
«Все понимали, кто был фаворитом в матче с французами. Пропустили первыми, но потом имели два хороших момента, где нам немного не повезло. Думаю, если бы тогда Украина забила, игра пошла бы совсем иначе. Это же Франция – команда топ-уровня.
Что касается матча с Азербайджаном, то ожидаю, что наша сборная покажет хорошую игру и одержит победу», – сказал Будковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скоро будет объявлено решение по делу украинца
Георгий очень рад присоединиться к житомирскому клубу