Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Наша команда покажет хорошую игру»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:40 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:43
Экс-игрок сборной Украины: «Наша команда покажет хорошую игру»

Филипп Будковский – о прошлом матче с Францией и предстоящей дуэли с Азербайджаном

УАФ

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о матче сборной Украины против Франции (0:2) и дал прогноз на предстоящий поединок с Азербайджаном.

«Все понимали, кто был фаворитом в матче с французами. Пропустили первыми, но потом имели два хороших момента, где нам немного не повезло. Думаю, если бы тогда Украина забила, игра пошла бы совсем иначе. Это же Франция – команда топ-уровня.

Что касается матча с Азербайджаном, то ожидаю, что наша сборная покажет хорошую игру и одержит победу», – сказал Будковский.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Филипп Будковский сборная Франции по футболу Украина - Франция
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Комментарии 0
