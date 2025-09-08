Экс-игрок сборной Украины: «Наша команда покажет хорошую игру»

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский высказался о матче сборной Украины против Франции (0:2) и дал прогноз на предстоящий поединок с Азербайджаном.

«Все понимали, кто был фаворитом в матче с французами. Пропустили первыми, но потом имели два хороших момента, где нам немного не повезло. Думаю, если бы тогда Украина забила, игра пошла бы совсем иначе. Это же Франция – команда топ-уровня.

Что касается матча с Азербайджаном, то ожидаю, что наша сборная покажет хорошую игру и одержит победу», – сказал Будковский.