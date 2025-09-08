Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  4. Номер 7 – самый дорогой среди всех в АПЛ сезона 2025/26
Англия
08 сентября 2025, 23:42 |
203
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг АПЛ.

Во внимание были приняты рыночные стоимости всех игроков лиги и сгруппированы по номерам, закрепленным за игроками в своих клубах.

Самым дорогим в сезоне АПЛ 2025/26 стал номер 7, игроки под которым суммарно стоят 771 млн евро. Самым дорогим игроком этого номера является нападающий «Арсенала» Букайо Сака (150 млн евро).

Топ-10 самых дорогих номеров футболистов АПЛ по суммарной рыночной стоимости

  • 771 млн евро – номер 7 (Букайо Сака, 150 млн)
  • 723 млн евро – номер 10 (Коул Палмер, 120 млн)
  • 665 млн евро – номер 9 (Эрлинг Холанд, 180 млн)
  • 635 млн евро – номер 8 (Мартин Эдегор, 85 млн)
  • 510 млн евро – номер 11 (Габриэл Мартинелли, 55 млн)
  • 425 млн евро – номер 6 (Габриэль, 75 млн)
  • 418 млн евро – номер 24 (Йошко Гвардиол, 75 млн)
  • 405 млн евро – номер 5 (Ибраима Конате, 60 млн)
  • 393 млн евро – номер 20 (Жоао Педро, 50 млн)
  • 390 млн евро – номер 4 (Тиджани Рендерс, 60 млн)

* В скобках – самый дорогой игрок, играющий под данным номером, и его рыночная стоимость

По теме:
Тьерри АНРИ: «Я боялся против него играть. Он мог похоронить вашу команду»
Украинец из клуба АПЛ сменил гражданство. Будет играть за сборную из Европы
Сергей РЕБРОВ: «Я уверен, что теперь у него будет игровая практика»
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика финансы игровой номер Transfermarkt Букайо Сака Коул Палмер Эрлинг Холанд Мартин Эдегор Габриэл Мартинелли Габриэл Магальяес Йошко Гвардиол Ибраима Конате Жоао Педро Жункейра Тиджани Рейндерс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
