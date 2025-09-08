Номер 7 – самый дорогой среди всех в АПЛ сезона 2025/26

Известный портал Transfermarkt опубликовал интересный рейтинг АПЛ.

Во внимание были приняты рыночные стоимости всех игроков лиги и сгруппированы по номерам, закрепленным за игроками в своих клубах.

Самым дорогим в сезоне АПЛ 2025/26 стал номер 7, игроки под которым суммарно стоят 771 млн евро. Самым дорогим игроком этого номера является нападающий «Арсенала» Букайо Сака (150 млн евро).

Топ-10 самых дорогих номеров футболистов АПЛ по суммарной рыночной стоимости

771 млн евро – номер 7 (Букайо Сака, 150 млн)

723 млн евро – номер 10 (Коул Палмер, 120 млн)

665 млн евро – номер 9 (Эрлинг Холанд, 180 млн)

635 млн евро – номер 8 (Мартин Эдегор, 85 млн)

510 млн евро – номер 11 (Габриэл Мартинелли, 55 млн)

425 млн евро – номер 6 (Габриэль, 75 млн)

418 млн евро – номер 24 (Йошко Гвардиол, 75 млн)

405 млн евро – номер 5 (Ибраима Конате, 60 млн)

393 млн евро – номер 20 (Жоао Педро, 50 млн)

390 млн евро – номер 4 (Тиджани Рендерс, 60 млн)

* В скобках – самый дорогой игрок, играющий под данным номером, и его рыночная стоимость