Лунин остался в Реале из-за обещания. Ему нашли турнир, где он будет играть
Андрей рассчитывает снова проявить себя в Кубке Испании
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложения покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации испанского портала Madridistareal, прошлым летом вратарь действительно отклонил несколько предложений по трансферу. Украинец готов ждать своего шанса в Мадриде. Андрей будет ждать игровое время по ходу сезона и в случае травмы или дисквалификации Тибо Куртуа. Украинцу также дали понять, что Кубок Испании – это его турнир.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
