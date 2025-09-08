С голом на последних минутах. Еще одна африканская страна вышла на ЧМ
К сборной Марокко присоединился Тунис
8 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Туниса гостила в Экваториальной Гвинее.
Хотя тунисцы считались фаворитами, игра была непростой. Гвинейцам победа могла бы приблизить к желанному второму месту в группе и возможности побороться за исторический выход в финальную часть ЧМ. Поэтому хозяева поля навязали борьбу более именитому сопернику.
В итоге ничейный счет держался до 90-й минуты.
Полузащитник египетского «Аль Ахли» Мохамед Бен Ромдхан вырвал победу для Туниса и досрочно вывел команду на чемпионат мира-2026.
Сборная Туниса уже в седьмой раз выступит в финальной части турнира. Африканская команда ни разу не смогла преодолеть групповой этап.
Кроме Туниса, на чемпионат мира уже попали 18 сборных, среди них:
Австралия, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Иран, Иордания, Колумбия, Марокко, Новая Зеландия, Парагвай, Южная Корея, Уругвай, Узбекистан, Япония.
Автоматически на чемпионате мира будут играть три страны-хозяйки: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.
Чемпионат мира-2026. Африка. Квалификация
Экваториальная Гвинея – Тунис – 0:1
Гол: Бен Ромдхан, 90
Турнирное положение
