Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 19:07 |
141
0

Нидерландец отстает от экс-игрока «Шахтера» лишь на одно голевое действие

Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Нидерланды на выезде победили сборную Литвы со счетом 3:2.

Дублем в этой игре отметился Мемфис Депай. Благодаря этим голам форвард из Нидерландов вошел в тройку самых результативных (гол+пас) игроков бразильской Серии А в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная). Сейчас в активе Депая 26 результативных действий.

Больше него имеют только два игрока Серии А: Джорджиан де Арраскаэта (32) и Алан Патрик (27).

Игроки бразильской Серии А с наибольшим количеством результативных действий (гол+пас) в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 32 – Джорджиан де Арраскаэта (сборная Уругвая, Фламенго)
  • 27 – Алан Патрик (Интернасьонал)
  • 26 – Мемфис Депай (сборная Нидерландов, Коринтианс)
  • 26 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)
По теме:
ВИДЕО. Готовы к любой модели игры. Пресс-конференция Реброва в Баку
Экс-хавбек сборной Украины: «Азербайджан посыпется после первого гола»
Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
сборная Литвы по футболу статистика Мемфис Депай сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Джорджиан де Арраскаэта Алан Патрик
