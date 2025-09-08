Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности

В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Нидерланды на выезде победили сборную Литвы со счетом 3:2.

Дублем в этой игре отметился Мемфис Депай. Благодаря этим голам форвард из Нидерландов вошел в тройку самых результативных (гол+пас) игроков бразильской Серии А в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная). Сейчас в активе Депая 26 результативных действий.

Больше него имеют только два игрока Серии А: Джорджиан де Арраскаэта (32) и Алан Патрик (27).

Игроки бразильской Серии А с наибольшим количеством результативных действий (гол+пас) в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

32 – Джорджиан де Арраскаэта (сборная Уругвая, Фламенго)

27 – Алан Патрик (Интернасьонал)

26 – Мемфис Депай (сборная Нидерландов, Коринтианс)

26 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)