Депай вошел в тройку интересного рейтинга результативности
Нидерландец отстает от экс-игрока «Шахтера» лишь на одно голевое действие
В матче группы G отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Нидерланды на выезде победили сборную Литвы со счетом 3:2.
Дублем в этой игре отметился Мемфис Депай. Благодаря этим голам форвард из Нидерландов вошел в тройку самых результативных (гол+пас) игроков бразильской Серии А в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная). Сейчас в активе Депая 26 результативных действий.
Больше него имеют только два игрока Серии А: Джорджиан де Арраскаэта (32) и Алан Патрик (27).
Игроки бразильской Серии А с наибольшим количеством результативных действий (гол+пас) в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)
- 32 – Джорджиан де Арраскаэта (сборная Уругвая, Фламенго)
- 27 – Алан Патрик (Интернасьонал)
- 26 – Мемфис Депай (сборная Нидерландов, Коринтианс)
- 26 – Пабло Вегетти (Васко да Гама)
Jogadores da Série A com mais participações em gols em 2025 (clube e seleção):— R10 Score (@R10Score) September 8, 2025
🇺🇾 Arrascaeta: 32 em 46 jogos
🇧🇷 Alan Patrick: 27 em 35 jogos
🇳🇱 Memphis Depay: 26 em 43 jogos 🆙
🇦🇷 Pablo Vegetti: 26 em 44 jogos
🇳🇱👏🏼 pic.twitter.com/IBkfjyVwYJ
