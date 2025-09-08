Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным

В понедельник, 8 сентября, киевское «Динамо», заполняя паузу в чемпионате, связанную с поединками сборных, провело спарринг с представителем Второй отечественной лиги – ФК «Лесное».

В составе ФК «Лесное» выступали два бывших динамовца, Сергей Рыбалка и Денис Гармаш, но помешать «бело-синим» одержать победу они не смогли.

Динамовцы открыли счет на 14-й минуте. Буяльский выполнил подачу с углового с правого фланга, Караваев с ближней штанги переправил мяч на дальнюю, которую замкнул Ярмоленко – 1:0.

На 29-й минуте бело-синие удвоили свое преимущество. Бражко со штрафного от полукруга перед штрафной площадкой попал в штангу, мяч вылетел в поле, и Ярмоленко оказался первым на добивании, оформив дубль в матче – 2:0.

На 51-й минуте счет был доведен до разгромного. Ярмоленко классным пасом вразрез вывел к воротам Бленуце, а тот не стал бить, а отдал удобный пас Вивчаренко на пустые ворота – 3:0.

На 60-й минуте «бело-синие» в результате прессинга на чужой половине поля отобрали мяч, Бражко отдал в центр на Пихалонко, тот подделал и из-за пределов штрафной площадки попал точно в угол – 4:0.

Ближайший официальный матч команда Шовковского проведет в субботу, 13 сентября, против столичной «Оболони», начало игры – в 15:30.

Товарищеский матч. 8 сентября

Динамо – Лесное – 4:0

Голы: Ярмоленко, 14, 29, Вивчаренко, 51, Пихаленок, 60.

«Динамо»: Моргун – Караваев, Буртник, Захарченко, Вивчаренко – Бражко, Яцик, Ярмоленко, Кабаев, Буяльский – Герреро.

На замену после перерыва выходили: Игнатенко, Суркис, Беловар, Пихаленок, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Огундана, Торрес.