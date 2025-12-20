Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атаки страны-агрессора на Одесскую область могут сорвать планы клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 19:33
0

Атаки страны-агрессора на Одесскую область могут сорвать планы клубов УПЛ

Когда война накладывает отпечаток на футбол

Атаки страны-агрессора на Одесскую область могут сорвать планы клубов УПЛ
УПЛ

Ровно неделю Одесса и города области находятся в тяжелом состоянии из-за постоянных ракетно-дроновых ударов РФ. Атаки бешеного врага продолжаются без перерыва, ежедневно сея смерть, увечья и разрушения, приводя к коллапсу в энергоснабжении, водо- и теплосистемах.

В течение нескольких дней рашисты обстреливали два важных объекта – мосты в Затоке и Маяках, которые делят Одесскую область на две части по разные стороны Днестра и Днестровского лимана. Один из них, маякский, был сильно поврежден, что создало серьезные проблемы с логистикой для всех, кто направляется в Молдову и Румынию и обратно.

Из-за атак «шахидами» и кассетной баллистикой было зафиксировано как минимум 10 попаданий по мосту в Маяках, что вынудило перекрыть трассу Одесса – Рений.

Как сообщает Sport.ua, в результате повреждений и масштабного коллапса на автодорогах украинцы и иностранные граждане не имеют возможности добраться до ближайшего к Украине международного аэропорта Кишинева.

Вследствие террористических действий РФ отпечаток накладывается и на украинский футбол. Этот факт может, если не сорвать планы большинства клубов УПЛ по проведению тренировочных сборов в Турции, то как минимум заставить менеджмент задуматься о других вариантах авиаперелета.

В течение трех лет подряд почти все клубы украинской Премьер-лиги ездили автобусом через Одесскую область в Молдову, откуда вылетали самолетом по маршруту Кишинев – Анталья.

Ранее бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Селезнев стал вице-президентом медиaфутбольного клуба «Армат» из Днепра.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
