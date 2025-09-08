Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье почти год вело переговоры с Хацкевичем
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 16:26 | Обновлено 08 сентября 2025, 16:34
Полесье почти год вело переговоры с Хацкевичем

Экс-наставник «Динамо» стал вице-президентом житомирского клуба

ФК Полесье

В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича. Переговоры между 51-летним специалистом и президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем длились с октября 2024 года, передает корреспондент Sport.ua Эдуард Киндзерский.

«То, что это удалось до последнего момента держать в секрете, говорит о серьезных намерениях менеджмента клуба. Я рад быть здесь. Говорить много не буду. Надеюсь, что мои будущие дела скажут больше, чем слова», – сказал Хацкевич.

Фото Эдуарда Киндзерского

Отметим, что последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе Сосновец».

Мероприятие было организовано ФК «Полесье» совместно с титульным партнером GGBET.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?
С голами легионеров. Полесье и Колос провели товарищеский матч
Полесье Житомир Александр Хацкевич
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
