Полесье почти год вело переговоры с Хацкевичем
Экс-наставник «Динамо» стал вице-президентом житомирского клуба
В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича. Переговоры между 51-летним специалистом и президентом «Полесья» Геннадием Буткевичем длились с октября 2024 года, передает корреспондент Sport.ua Эдуард Киндзерский.
«То, что это удалось до последнего момента держать в секрете, говорит о серьезных намерениях менеджмента клуба. Я рад быть здесь. Говорить много не буду. Надеюсь, что мои будущие дела скажут больше, чем слова», – сказал Хацкевич.
Отметим, что последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе Сосновец».
Мероприятие было организовано ФК «Полесье» совместно с титульным партнером GGBET.
