Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 23:30 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:43
25
0

Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ

Рекордная сухая серия житомирян составила 685 минут

07 декабря 2025, 23:30 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:43
25
0
Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ
ФК Полесье

В матче с «Рухом» (0:1) завершилась рекордная сухая серия «Полесья», которая составила 685 минут. Последний раз голкипер житомирян Евгений Волынец доставал мяч из сетки 29 сентября в гостевом поединке с «Вересом» (4:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей имели только четыре клуба – «Шахтер» (955 минут), «Металлист» (837), «Днепр» (815) и «Динамо» (807).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в УПЛ (клубные рекорды)

Мин.

Клуб

Началась

Закончилась

Вратари (минуты)

955’

Шахтер

02.12.2018

11.05.2019

Андрей ПЯТОВ (775’), Алексей ШЕВЧЕНКО (180’)

837’

Металлист

26.09.1998

10.04.1999

Александр ГОРЯИНОВ (807’), Олег КОЛЕСОВ (30’)

815’

Днепр

06.04.1995

05.06.1995

Николай МЕДИН (602’), Святослав СИРОТА (213’)

807’

Динамо

06.11.2011

01.04.2012

Александр ШОВКОВСКИЙ (627’),

Максим КОВАЛЬ (180’)

685’

Полесье

29.09.2025

07.12.2025

Евгений ВОЛЫНЕЦ

648’

Днепр-1

06.12.2021

08.10.2022

Валентин КОЖОКАРУ (168’), МАКС ВАЛЕФ (480’)

622’

Кремень

02.10.1994

18.11.1994

Юрий ЧУМАК (532’), Павел СИРОТИН (90’)

595’

Металлург З

06.04.1995

24.05.1995

Тарас ГРЕБЕНЮК

585’

Черноморец

07.08.2016

01.10.2016

Евгений БОРОВИК

579’

Арсенал

18.04.2008

26.07.2008

Виталий РЕВА

По теме:
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
цифры и факты Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Футбол | 07 декабря 2025, 17:49 14
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925

Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07.12.2025, 00:00
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07.12.2025, 08:31
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра
Футбол | 07.12.2025, 20:58
На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра
На матч с Полтавой не поехал один игрок Эпицентра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45 1
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем