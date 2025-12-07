Полесье пропустило первый с 29 сентября мяч в УПЛ

В матче с «Рухом» (0:1) завершилась рекордная сухая серия «Полесья», которая составила 685 минут. Последний раз голкипер житомирян Евгений Волынец доставал мяч из сетки 29 сентября в гостевом поединке с «Вересом» (4:1). В истории чемпионатов Украины более продолжительные серии без пропущенных мячей имели только четыре клуба – «Шахтер» (955 минут), «Металлист» (837), «Днепр» (815) и «Динамо» (807).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в УПЛ (клубные рекорды)