Андрей АНИЩЕНКО: «Во втором тайме пытались перестроить игру»

В матче пятого тура Первой лиги «Металлист» на выезде со счетом 0:1 уступил «Виктории» Сумы. Итог поединка подвел главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Обидно, что проиграли. Снова стандартное положение, которое привело к голу в наши ворота. Но то количество ошибок с нашей стороны, чаще

в несложных ситуациях в средней зоне, не могло дать того качества игры, особенно в атакующей фазе. Поэтому возможностей для взятия ворот соперника у нас было очень-очень мало. Это досадный факт. Но во втором тайме пытались перестроить игру. Немного где-то исправили за счет более простых действий. Есть высокий форвард, но времени не хватило. Единственный факт, что ребята до конца пытались это делать, и финальный свисток застал нас в атаке. Вот и все.

Насколько не хватало игроков, вызванных в сборную Украины? Этот вопрос стоит перед нами в каждой игре. Если кто-то где-то выпадает из-за травм или вызовов в сборные, это очень хорошо, что наши ребята представляют сборную разных возрастных категорий, но нам их не хватает на футбольном поле в играх чемпионата. К сожалению. К сожалению, у нас снова немного увеличился лазарет. От этого страдает не только тренировочный процесс, но и результат. Имеем что имеем. Количество игроков, которые приехали, это все, кто на данный момент жив, здоров. На скамейке только молодежь, совсем молодежь», – сказал Андрей Анищенко.