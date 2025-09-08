Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Во втором тайме пытались перестроить игру»
Украина. Первая лига
08 сентября 2025, 14:48 |
93
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Во втором тайме пытались перестроить игру»

Наставник «Металлиста» прокомментировал результат матча с «Викторией»

08 сентября 2025, 14:48 |
93
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Во втором тайме пытались перестроить игру»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В матче пятого тура Первой лиги «Металлист» на выезде со счетом 0:1 уступил «Виктории» Сумы. Итог поединка подвел главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

«Обидно, что проиграли. Снова стандартное положение, которое привело к голу в наши ворота. Но то количество ошибок с нашей стороны, чаще
в несложных ситуациях в средней зоне, не могло дать того качества игры, особенно в атакующей фазе. Поэтому возможностей для взятия ворот соперника у нас было очень-очень мало. Это досадный факт. Но во втором тайме пытались перестроить игру. Немного где-то исправили за счет более простых действий. Есть высокий форвард, но времени не хватило. Единственный факт, что ребята до конца пытались это делать, и финальный свисток застал нас в атаке. Вот и все.

Насколько не хватало игроков, вызванных в сборную Украины? Этот вопрос стоит перед нами в каждой игре. Если кто-то где-то выпадает из-за травм или вызовов в сборные, это очень хорошо, что наши ребята представляют сборную разных возрастных категорий, но нам их не хватает на футбольном поле в играх чемпионата. К сожалению. К сожалению, у нас снова немного увеличился лазарет. От этого страдает не только тренировочный процесс, но и результат. Имеем что имеем. Количество игроков, которые приехали, это все, кто на данный момент жив, здоров. На скамейке только молодежь, совсем молодежь», – сказал Андрей Анищенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется хоть чем-то порадовать людей»
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Виктория Сумы Анатолий Бессмертный Металлист Харьков Андрей Анищенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 22
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
Футбол | 08 сентября 2025, 11:50 12
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана
ОФИЦИАЛЬНО. Сантуш уволен с должности главного тренера сборной Азербайджана

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев заявил, о прекращении сотрудничества с Сантушем

Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 08.09.2025, 14:33
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Израиль – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 13
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
07.09.2025, 00:21 7
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем