Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»

Во время международной паузы «Верес» провел контрольный матч с «Рухом». Игра завершилась вничью 2:2. Наставник «Вереса» Олег Шандрук подвел итог поединка, а также рассказал о подготовке к матчу 5-го тура УПЛ с «Кудровкой».

«Главной целью было улучшить физическое состояние. Вчера под нагрузкой ребята работали, а сегодня - игровой день. Соответствующие и тактические задачи ставили на этот спарринг. Мы проверили две игровые схемы. Получили полезную информацию для подготовки к матчу с Кудровкой. У нас есть определенные проблемы, которые нужно решить.

У нас есть распланированный тренировочный цикл, где мы уделяем внимание и обороне, и атаке. Поэтому уже после выходного с понедельника мы непосредственно начнем работу над этими проблемными моментами.

Относительно Кудровки – могу сказать только хорошие слова. Команда вышла из Первой лиги в Премьер-лигу и имеет в своем активе уже большее количество очков, чем мы. Поэтому с уважением относимся к этому сопернику. Хотя, конечно, у нас есть собственные амбиции, мы понимаем свою силу и спокойно и уверенно готовимся к этому матчу», – сказал Олег Шандрук.