Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 12:37 |
Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»

Главный тренер «Вереса» рассказал о подготовке к матчу с «Кудровкой»

Олег ШАНДРУК: «Есть определенные проблемы, которые нужно решить»
НК Верес. Олег Шандрук

Во время международной паузы «Верес» провел контрольный матч с «Рухом». Игра завершилась вничью 2:2. Наставник «Вереса» Олег Шандрук подвел итог поединка, а также рассказал о подготовке к матчу 5-го тура УПЛ с «Кудровкой».

«Главной целью было улучшить физическое состояние. Вчера под нагрузкой ребята работали, а сегодня - игровой день. Соответствующие и тактические задачи ставили на этот спарринг. Мы проверили две игровые схемы. Получили полезную информацию для подготовки к матчу с Кудровкой. У нас есть определенные проблемы, которые нужно решить.

У нас есть распланированный тренировочный цикл, где мы уделяем внимание и обороне, и атаке. Поэтому уже после выходного с понедельника мы непосредственно начнем работу над этими проблемными моментами.

Относительно Кудровки – могу сказать только хорошие слова. Команда вышла из Первой лиги в Премьер-лигу и имеет в своем активе уже большее количество очков, чем мы. Поэтому с уважением относимся к этому сопернику. Хотя, конечно, у нас есть собственные амбиции, мы понимаем свою силу и спокойно и уверенно готовимся к этому матчу», – сказал Олег Шандрук.

По теме:
Обновил рекорд. Президент украинского клуба вышел на поле в возрасте 59 лет
Вторая лига. 7-й тур, 8 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр АНТОНЕНКО: «Сделаем акцент на том, что это чемпион Украины»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Верес - Рух Кудровка Олег Шандрук
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
