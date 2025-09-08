Помощник тренера Азербайджана: «Мы должны действовать как команда»
Рашад Эйюбов посетил пресс-конференцию перед игрой квалификации ЧМ-2026
Ассистент главного тренера сборной Азербайджана Рашад Ейюбов высказался относительно следующего матча против сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2026 года.
«Мы провели тренировку согласно плану. Наша цель заключалась в том, чтобы в короткий срок психологически подготовить команду. Футбол – командная игра. Мы должны действовать как команда. Верю, что для достижения успешного результата у нас есть и сила, и качество как у команды», – сказал Рашад.
Интересно, что сборная Азербайджана уволила главного тренера Фернанду Сантуша за день до матча с Украиной. На домашнем матче против украинцев команду выведет Айхан Аббасов.
Команды сыграют поединок 9 сентября на «Республиканском стадионе» в Баку, начало в 19:00.
