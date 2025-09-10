Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
10 сентября 2025, 02:48
Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб

Англичанин может оказаться в «Барселоне»

Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

32-летний футболист Гарри Кейн может уже следующим летом покинуть «Баварию».

Каталонская «Барселона» выбрала Кейна в качестве замены Роберту Левандовски. Поскольку контракт Кейна истекает в 2027 году, сумма его трансфера составит 40-50 миллионов евро, что вполне устраивает «сине-гранатовых». Сам англичанин также готов к новому вызову в своей карьере.

В этом сезоне Кейн провел 4 матча, забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.

Барселона Роберт Левандовски Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
