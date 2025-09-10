Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
Англичанин может оказаться в «Барселоне»
32-летний футболист Гарри Кейн может уже следующим летом покинуть «Баварию».
Каталонская «Барселона» выбрала Кейна в качестве замены Роберту Левандовски. Поскольку контракт Кейна истекает в 2027 году, сумма его трансфера составит 40-50 миллионов евро, что вполне устраивает «сине-гранатовых». Сам англичанин также готов к новому вызову в своей карьере.
В этом сезоне Кейн провел 4 матча, забил 6 голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Левандовски получил безумное предложение покинуть «Барселону», ему предложили зарплату в 100 миллионов евро.
