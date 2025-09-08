Украина. Премьер лига08 сентября 2025, 13:56 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:57
269
0
ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?
Максим будет выступать за житомирян под 45-м номером
08 сентября 2025, 13:56 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:57
269
0
5 сентября 2025 года житомирское «Полесье» официально объявило об аренде футболиста киевского «Динамо» Максима Брагару.
Аренда игрока рассчитана на 1 год и содержит в себе опцию выкупа.
В житомирском клубе Брагару выбрал привычный для себя 45-й игровой номер, под которым играл и за одесский «Черноморец», и за киевское «Динамо».
Также клуб опубликовал фотогалерею игрока в форме «Полесья».
ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2025, 08:16 16
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Футбол | 08 сентября 2025, 09:24 4
Ламин потратил кучу времени в поисках документа
Футбол | 08.09.2025, 09:27
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Футбол | 08.09.2025, 13:10
Комментарии 0
Популярные новости
06.09.2025, 20:23 43
06.09.2025, 11:03 31
07.09.2025, 00:40 6
06.09.2025, 21:54 1
07.09.2025, 00:02 1
06.09.2025, 12:31 54
07.09.2025, 00:21 7