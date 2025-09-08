ФОТО. Полесье представило Брагару. Какой номер взял игрок?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 13:56 | Обновлено 08 сентября 2025, 13:57
Максим будет выступать за житомирян под 45-м номером

ФК Полесье. Максим Брагару

5 сентября 2025 года житомирское «Полесье» официально объявило об аренде футболиста киевского «Динамо» Максима Брагару.

Аренда игрока рассчитана на 1 год и содержит в себе опцию выкупа.

В житомирском клубе Брагару выбрал привычный для себя 45-й игровой номер, под которым играл и за одесский «Черноморец», и за киевское «Динамо».

Также клуб опубликовал фотогалерею игрока в форме «Полесья».

Динамо Киев трансферы аренда игрока Полесье Житомир трансферы УПЛ Максим Брагару игровой номер фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
