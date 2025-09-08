Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В паре с Маттеусом. Бывший тренер Боруссии Д начал работу на телевидении
Германия
08 сентября 2025, 08:42
В паре с Маттеусом. Бывший тренер Боруссии Д начал работу на телевидении

Эдин Терзич вернулся в футбол, но с другой стороны

08 сентября 2025, 08:42
В паре с Маттеусом. Бывший тренер Боруссии Д начал работу на телевидении
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич вернулся в футбол, но не в качестве коуча команды.

Эдин начал новый этап в своей жизни в качестве эксперта на телеканале RTL. Терзич в дуэте с легендарным немцем Лотаром Маттеусом будет анализировать матчи с позиции тренера.

Дебют хорватского тренера на телевидении состоялся 7 сентября во время поединка сборных Германии и Северной Ирландии в квалификации чемпионата мира 2026. В результате немецкая команда оформила победу – 3:1.

«Я очень рад новой задаче и возможности поделиться с фанатами своей тренерской перспективой. Национальная команда предлагает замечательные истории, и я хочу внести свой вклад, чтобы они были ощутимы для зрителей», – заявил Терзич.

Эдин Терзич телевидение Боруссия Дортмунд Лотар Маттеус
Андрей Витренко Источник: Bild
