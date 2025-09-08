Главный тренер сборной Турции объяснил разгромное поражение от Испании

​Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от Испании (0:6) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«В последние годы мы добились вместе многих исторических результатов. Это подтверждается тем, что мы поднялись в рейтинге ФИФА. Если смотреть с эмоциональной стороны, то игроки слишком остро пережили эту игру и не смогли справиться с эмоциями, из-за чего показали более слабый уровень. После такого поражения мы очень расстроены. В первом тайме были моменты, но соперник забивал каждый раз, когда создавал возможность. В таких случаях теряешь веру в свои силы. В целом мы проиграли почти все единоборства. Как и после игры с Австрией, мы сделаем правильные выводы и снова поднимемся

Наши цели и вера не изменятся – мы сделаем все, чтобы попасть на чемпионат мира. Все знали о классе Испании. Моменты в матче были, но мы их не использовали, а соперник – сразу наказал. Психологически нам нужно быстрее восстановиться. Мы знаем, на какой уровень способны и будем работать, чтобы его показать. Сегодняшний результат – это скорее экзамен для нас, проверка уровня. Чтобы расти, иногда нужно проходить через такие матчи. Да, мы очень расстроены – за наших футболистов, болельщиков и президента федерации. Возможно, мы слишком эмоционально отнеслись к игре и не смогли ими управлять. У соперника была команда, способная находить решение в любой ситуации. Вся ответственность на мне. После таких матчей легко кого-то винить, но не стоит этого делать».

Наша цель всегда – прогресс, и мы показали это за последние два года. Нет смысла перечеркивать все из-за одного поражения. У нас молодая команда, которая растет и готова к развитию. Да, наша цель – чемпионат мира, мы хотим туда попасть. Когда играешь против сборной, десятилетиями работающей на таком уровне, видишь собственные слабые места и понимаешь, что нужно работать еще больше. Это может быть нелегко, но мы обязательно будем на чемпионате мира».