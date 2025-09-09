Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футболист мог перейти в «Трабзонспор»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации портала Teamtalk, украинский вратарь на прошлой неделе получил официальное предложение перейти в турецкий клуб «Трабзонспор». Однако голкипер отказался покидать Мадрид ради турецкого клуба, за который играют его соотечественники Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
В итоге «Трабзонспор» обратил внимание на Андреа Онану из «Манчестер Юнайтед» и оформил аренду камерунца.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
