Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации портала Teamtalk, украинский вратарь на прошлой неделе получил официальное предложение перейти в турецкий клуб «Трабзонспор». Однако голкипер отказался покидать Мадрид ради турецкого клуба, за который играют его соотечественники Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

В итоге «Трабзонспор» обратил внимание на Андреа Онану из «Манчестер Юнайтед» и оформил аренду камерунца.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

