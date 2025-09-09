Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09 сентября 2025, 07:10 |
4

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами

Футболист мог перейти в «Трабзонспор»

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации портала Teamtalk, украинский вратарь на прошлой неделе получил официальное предложение перейти в турецкий клуб «Трабзонспор». Однако голкипер отказался покидать Мадрид ради турецкого клуба, за который играют его соотечественники Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

В итоге «Трабзонспор» обратил внимание на Андреа Онану из «Манчестер Юнайтед» и оформил аренду камерунца.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

