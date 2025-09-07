Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»

В матче пятого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Феникс-Мариуполь» (2:0).

Нападающий «моряков» Алексей Хобленко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу своей команды.

– С победой, хороший матч, во втором тайме удалось забить. Какие ваши впечатления от поединка?

– В первом тайме не забили много моментов. Но я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня было невероятно классно. Может, откроют еще один сектор, и будет еще больше болельщиков.

– Что сказал в перерыве главный тренер, ведь «Черноморец» начал играть более агрессивно в атаке и конвертировал преимущество в забитые мячи?

– Мы всегда дома агрессивно играем. В первом тайме было заметно, что их команда точно приехала не отбывать номер. Было тяжело, потому что «Феникс-Мариуполь» очень хорошая команда. Во втором тайме мы просто оказались сильнее физически и тактически.

– Вы уже забили во второй встрече подряд: до этого был гол «Зари» в Кубке Украины, а теперь еще и «Фениксу». Не планируете ли Вы в дальнейшем так же чаще забивать, как это было в сезоне 2017/2018, когда вы отличались голом почти в каждом матче?

– Знаете, я хочу забивать, но при этом чтобы команда выигрывала. Если «Черноморец» не будет выигрывать, то у моих голов нет смысла.