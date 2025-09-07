Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:00
266
0

Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»

Автор забитого мяча «Черноморца» поделился впечатлениями от матча против «Феникса-Мариуполь»

07 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:00
266
0
Алексей ХОБЛЕНКО: «Черноморец всегда дома агрессивно играет»
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

В матче пятого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Феникс-Мариуполь» (2:0).

Нападающий «моряков» Алексей Хобленко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу своей команды.

– С победой, хороший матч, во втором тайме удалось забить. Какие ваши впечатления от поединка?
– В первом тайме не забили много моментов. Но я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня было невероятно классно. Может, откроют еще один сектор, и будет еще больше болельщиков.

– Что сказал в перерыве главный тренер, ведь «Черноморец» начал играть более агрессивно в атаке и конвертировал преимущество в забитые мячи?
– Мы всегда дома агрессивно играем. В первом тайме было заметно, что их команда точно приехала не отбывать номер. Было тяжело, потому что «Феникс-Мариуполь» очень хорошая команда. Во втором тайме мы просто оказались сильнее физически и тактически.

– Вы уже забили во второй встрече подряд: до этого был гол «Зари» в Кубке Украины, а теперь еще и «Фениксу». Не планируете ли Вы в дальнейшем так же чаще забивать, как это было в сезоне 2017/2018, когда вы отличались голом почти в каждом матче?
– Знаете, я хочу забивать, но при этом чтобы команда выигрывала. Если «Черноморец» не будет выигрывать, то у моих голов нет смысла.

По теме:
Кучер сделал заявление о перспективах Хачериди в Черноморце: «Он работает»
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
Вторая лига. 5 мячей Локомотива, победа Колоса-2. Результаты 7-го тура
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Алексей Хобленко Феникс-Мариуполь
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
Футбол | 07 сентября 2025, 22:23 0
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции

У гостей голами отличились Педри и Микель Мерино

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 06:23 3
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Футбол | 07.09.2025, 17:29
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
ФОТО. Сексапильная украинская журналистка зажгла в Instagram
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07.09.2025, 03:22
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 8
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем