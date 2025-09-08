Сергей Ребров обратился к украинским военным после поражения от Франции
Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов»
Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов». Ситуацию прокомментировал тренер «сине-желтых» Сергей Ребров.
«Перед матчем с Францией для меня и для всех игроков сборной было большой честью пообщаться и провести некоторое время вместе с бойцами 12-й бригады Азов.
Среди них были бойцы, освобожденные из плена, и те, которые сейчас проходят реабилитацию после ранений.
Я надеюсь, что встреча с командой и возможность посетить матч, даже несмотря на результат, подарили вам чрезвычайно заслуженные положительные эмоции.
Именно благодаря вам у нас есть возможность продолжать играть в футбол, представляя нашу страну, и жить нашей жизнью вне его — это чрезвычайно важно продолжать всем нам помнить.
Безграничная благодарность вам и всем, кто продолжает защищать нашу страну!», — написал Ребров в Инстаграме.
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
