Сергей Ребров обратился к украинским военным после поражения от Франции

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов». Ситуацию прокомментировал тренер «сине-желтых» Сергей Ребров.

«Перед матчем с Францией для меня и для всех игроков сборной было большой честью пообщаться и провести некоторое время вместе с бойцами 12-й бригады Азов.

Среди них были бойцы, освобожденные из плена, и те, которые сейчас проходят реабилитацию после ранений.

Я надеюсь, что встреча с командой и возможность посетить матч, даже несмотря на результат, подарили вам чрезвычайно заслуженные положительные эмоции.

Именно благодаря вам у нас есть возможность продолжать играть в футбол, представляя нашу страну, и жить нашей жизнью вне его — это чрезвычайно важно продолжать всем нам помнить.

Безграничная благодарность вам и всем, кто продолжает защищать нашу страну!», — написал Ребров в Инстаграме.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.