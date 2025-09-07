Кучер сделал заявление о перспективах Хачериди в Черноморце: «Он работает»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер рассказал об адаптации украинского ветерана Евгения Хачериди, недавно присоединившегося к расположению «моряков».

«Хачериди с нами уже третью неделю, он работает, набирает кондиции. Думаю, где-то в ближайшее время уже будем видеть его и в стартовом составе», — сказал Кучер для клубной пресс-службы.

В настоящее время одесский Черноморец выступает в Первой лиге Украины. Подопечные Александра Кучера занимают первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 13 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.