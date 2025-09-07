«Это не вина Англии». Экс‑игрок Арсенала – о победе над Андоррой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 13:05 |
Мэттью Апсон объяснил, почему матч получился невнятным

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Арсенала» и «Вест Хэма» Мэттью Апсон поделился мыслями о матче сборной Англии в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Подопечные Томаса Тухеля без особых проблем обыграли сборную Андорры на своем поле (2:0).

«Все дело в том, как мы реагируем на обстоятельства, а обстоятельства таковы, что мы играли против команды, которая фактически не хотела, чтобы это был настоящий футбольный матч. Когда сталкиваешься с такой ситуацией, это не вдохновляет, но это не вина Англии. Это просто природа таких игр. Обычно они всегда одинаковы.

Как сказал Тухель, если бы мы забили еще через 10 минут после первого гола, счет мог бы быть 5:0, но вместо этого матч был таким, каким он был. Думаю, единственный матч, который мог быть интереснее против Сенегала, но мы сделали девять замен, и половина команды была недоступна для вызова. Это немного вне контроля Тухеля. Думаю, ему было сложно собрать все, что ему нужно», – сказал Апсон.

сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
