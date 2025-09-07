Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назар ВОЛОШИН: «Сбылась одна из самых больших мечт в моей жизни»
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 16:53 | Обновлено 07 сентября 2025, 17:33
369
0

Назар ВОЛОШИН: «Сбылась одна из самых больших мечт в моей жизни»

Вингер сборной Украины прокомментировал поражение от Франции

07 сентября 2025, 16:53 | Обновлено 07 сентября 2025, 17:33
369
0
Назар ВОЛОШИН: «Сбылась одна из самых больших мечт в моей жизни»
Instagram. Назар Волошин

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Команды сыграли на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка в своем Instagram к болельщикам обратился украинский вингер Назар Волошин:

«Сегодня осуществилась одна из самых больших мечт в моей жизни – дебют за национальную сборную Украины. Этот день навсегда останется в моем сердце. Гордость, ответственность и невероятные эмоции – именно это чувствуешь, когда выходишь на поле в футболке сборной своей страны.

Я счастлив быть украинцем и защищать цвета Украины на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживает и верит. Слава Украине!»

По теме:
Забарный догнал Милевского, Зинченко – Воронина
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Азербайджан – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
Футбол | 07 сентября 2025, 17:12 0
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию
Лидер клуба УПЛ может сменить клубную прописку, перебравшись в Чехию

Егор Твердохлеб заинтересовал Яблонец

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 15
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Бокс | 07.09.2025, 03:55
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 24
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 26
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем