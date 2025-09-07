Назар ВОЛОШИН: «Сбылась одна из самых больших мечт в моей жизни»

5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Команды сыграли на стадионе Тарчински Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

После поединка в своем Instagram к болельщикам обратился украинский вингер Назар Волошин:

«Сегодня осуществилась одна из самых больших мечт в моей жизни – дебют за национальную сборную Украины. Этот день навсегда останется в моем сердце. Гордость, ответственность и невероятные эмоции – именно это чувствуешь, когда выходишь на поле в футболке сборной своей страны.

Я счастлив быть украинцем и защищать цвета Украины на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживает и верит. Слава Украине!»