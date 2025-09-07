Что ждет украинца? Алонсо планирует изменения в Реале, касающиеся Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо уже готовится к напряженному графику своей команды после перерыва на матчи сборных, когда его подопечным придется играть почти каждые три дня.

Так, по информации El Debate, 43-летний руководитель «сливочных» в связи с более интенсивным календарем планирует активно использовать ротацию состава и предоставить игровое время абсолютно всем игрокам, включая футболистов молодежной системы.

Отмечается, что Алонсо также рассчитывает на украинского вратаря Андрея Лунина. Тренер мадридского клуба хочет, чтобы его подопечные были свежими в физическом плане в марте 2026 года, когда может быть решена судьба главных турниров для его команды.

Сообщалось, что Моуриньо наехал на руководство «Фенербахче» из-за Лунина.