Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 03:14 |
606
1

ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см

Курьезный случай произошел во время поединка сборных Австрии и Кипра (1:0)

07 сентября 2025, 03:14 |
606
1
ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Австрии и Кипра.

Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в городе Линц. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев – единственный гол на 54-й минуте с пенальти забил Марсель Забитцер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте произошел курьезный случай – встречу пришлось остановить из-за внезапного повреждения поля. Рядом с одной из штрафных зон образовалась яма примерно двадцатисантиметровой глубины.

Работники на стадионе успели заделать яму за 7 минут, после чего матч возобновился.

ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля
фото сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу ЧМ-2026 по футболу газон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Футбол | 07 сентября 2025, 01:23 0
Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча
Австрия – Кипр – 1:0. Как забил Забитцер. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 57
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07.09.2025, 00:55
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Футбол | 06.09.2025, 11:59
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06.09.2025, 06:23
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Закладку шукали
Ответить
0
Популярные новости
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 52
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем