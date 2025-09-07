ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см
Курьезный случай произошел во время поединка сборных Австрии и Кипра (1:0)
6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Австрии и Кипра.
Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в городе Линц. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев – единственный гол на 54-й минуте с пенальти забил Марсель Забитцер.
На 75-й минуте произошел курьезный случай – встречу пришлось остановить из-за внезапного повреждения поля. Рядом с одной из штрафных зон образовалась яма примерно двадцатисантиметровой глубины.
Работники на стадионе успели заделать яму за 7 минут, после чего матч возобновился.
