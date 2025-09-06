Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два английских гранда нацелились на вингера Реала
Англия
06 сентября 2025, 19:58 |
394
0

Два английских гранда нацелились на вингера Реала

Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала»

06 сентября 2025, 19:58 |
394
0
Два английских гранда нацелились на вингера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, зимой 24-летний футболист намерен пересмотреть свое будущее в мадридскому гранде. два английских клуба остаются заинтересованными в подписании бразильца.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ.

По теме:
Вратарь МЮ Онана едет в Турцию. Будет в команде с тремя украинцами
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Защитник Манчестер Юнайтед привлекает внимание клубов Саудовской Аравии
Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 12:31 52
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией

Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 06 сентября 2025, 20:59 0
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда

Семья легенды футбола не может поделить квартиру

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06.09.2025, 07:33
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Футбол | 06.09.2025, 18:48
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Килиан МБАППЕ: «Украина? Нам довольно легко это удавалось делать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
05.09.2025, 08:23 5
Теннис
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 15
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем