Два английских гранда нацелились на вингера Реала
Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала». Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, зимой 24-летний футболист намерен пересмотреть свое будущее в мадридскому гранде. два английских клуба остаются заинтересованными в подписании бразильца.
В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков не сможет сыграть за «сине-желтых» из-за травмы и вернется в Испанию
Семья легенды футбола не может поделить квартиру