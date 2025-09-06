Два английских гранда нацелились на вингера Реала

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Арсенала». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, зимой 24-летний футболист намерен пересмотреть свое будущее в мадридскому гранде. два английских клуба остаются заинтересованными в подписании бразильца.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ.