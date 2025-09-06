Дубль Маткевича. Заря в товарищеском матче победила Кудровку

Команды УПЛ во время паузы в чемпионате проводят контрольные поединки. В субботу, 6 сентября, «Кудровка» и «Заря» провели спарринг.

Команды уже встретились в этом сезоне. В матче второго тура «Заря» одержала победу со счетом 2:1. За луганский клуб забивали Роман Саленко и Джордан. В составе «Кудровки» отличился Артем Легостаев.

По взаимной договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый. Счет в матче открыла «Заря». На 59-й минуте отличился Андрей Маткевич.

«Кудровка» смогла отыграться благодаря голу Кирилла Матвеева. Но вскоре Маткевич снова вывел «Зарю» вперед. А на 117-й минуте Артем Слесар окончательно снял вопрос о победителе.

Товарищеский матч. 6 сентября

«Заря» – «Кудровка» – 3:1

Голы: Маткевич, 59, 109, Слесар, 117 – Матвеев, 107

Инфографика