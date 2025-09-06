Заполнили паузу. Кудровка и Заря проводят товарищеский матч

Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате контрольными поединками. В субботу, 6 сентября, «Кудровка» и «Заря» проведут спарринг.

«Кудровка» проводит дебютный сезон в УПЛ. Но с «Зарей» сыграть команда уже успела.

Команды встретились во втором туре. «Заря» одержала победу со счетом 2:1. За луганский клуб забивали Роман Саленко и Джордан. В составе «Кудровки» отличился Артем Легостаев.

«Заря» и «Кудровка» набрали по 7 очков. В турнирной таблице «Заря» идет на пятом месте, а «Кудровка» занимает девятую позицию.

Поединок пройдет в закрытом режиме. Начало матча в 13:00. Трансляция не запланирована.