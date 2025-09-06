Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на переход неожиданно вернувшегося в Украинскую Премьер-лигу голкипера сборной Украины Георгия Бущана.

– Бущан довольно неожиданно вернулся в УПЛ, но не в Динамо, а в Полесье.

– Я Бущану желаю только успехов и снова выйти на тот уровень, на котором он был перед поездкой в ​​Саудовскую Аравию. К тому времени Георгий был одним из лучших в Украине на своей позиции. Он может стать лидером Полесья. Не в образе Волынца и Кудрика, но я считаю, что Бущан сильнее их, – сказал Вернидуб.

В Чемпионате Украины Георгий ранее защищал цвета киевского Динамо, где провел 16 лет игровой карьеры, начиная с детской академии. В структуре Динамо на профессиональном уровне голкипер сыграл 201 матч, в 80 из которых оставил свои ворота на замке. В составе «Динамо» игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды – Суперкубка Украины.

В январе этого года Бущан перешел в Саудовскую Аравию в Аль-Шабаб. В местном чемпионате сыграл в 12 матчах и еще один провел в Кубке Саудовской Аравии.

Голкипер прошел все ступени подготовки в системе сборной Украины - от команды U-16 до U-21. Дебютировал за национальную сборную в октябре 2020 года – в товарищеской игре с Францией. В общей сложности за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.