Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тьяго Алькантара вернется в тренерский штаб Барселоны
Испания
06 сентября 2025, 15:20 |
158
0

Тьяго Алькантара вернется в тренерский штаб Барселоны

Соглашение между сторонами уже достигнуто

06 сентября 2025, 15:20 |
158
0
Тьяго Алькантара вернется в тренерский штаб Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Испанский специалист Тьяго Альканатара вернется в тренерский штаб каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летни испанец, который в прошлом году провел несколько недель в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика, принял решение вернуться в каталонский клуб.

Тьяго Альканатара в качестве игрока является воспитанником «Барселоны» и выступал за основной состав команды с 2011 по 2013 год. Испанец повесил бутсы на гвоздь в 2024 году, последним его клубом был «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов.

По теме:
Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера в отборе на ЧМ
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Времени мало. УЕФА поставил ультиматум Барселоне накануне Лиги чемпионов
назначение тренера Тьяго Алькантара Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05 сентября 2025, 19:23 6
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция

Поединок состоится 5 сентября во Вроцлаве и начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 19:52 30
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Футбол | 06.09.2025, 15:35
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Забарный назвал главный позитив сборной Украины в матче с Францией
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06.09.2025, 14:33
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 33
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 292
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 12
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем