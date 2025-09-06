Тьяго Алькантара вернется в тренерский штаб Барселоны

Испанский специалист Тьяго Альканатара вернется в тренерский штаб каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летни испанец, который в прошлом году провел несколько недель в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика, принял решение вернуться в каталонский клуб.

Тьяго Альканатара в качестве игрока является воспитанником «Барселоны» и выступал за основной состав команды с 2011 по 2013 год. Испанец повесил бутсы на гвоздь в 2024 году, последним его клубом был «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов.