Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
06 сентября 2025, 13:31 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:35
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2025

Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

6 сентября состоится финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025.

Ориентировочно в 23:00 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперниц. Счет 6:3 в пользу Аманды.

Победительница противостояния выиграет трофей US Open.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Арина Соболенко Аманда Анисимова US Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
