Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября состоится финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025.

Ориентировочно в 23:00 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперниц. Счет 6:3 в пользу Аманды.

Победительница противостояния выиграет трофей US Open.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА