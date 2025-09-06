US Open06 сентября 2025, 13:31 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:35
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2025
06 сентября 2025, 13:31 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:35
6 сентября состоится финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2025.
Ориентировочно в 23:00 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Аманда Анисимова (США, WTA 9).
Это будет десятая встреча соперниц. Счет 6:3 в пользу Аманды.
Победительница противостояния выиграет трофей US Open.
