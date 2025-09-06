Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился эмоциями после фиаско сине-желтых в матче против Франции (0:2).

– Какие впечатления остались после матча Украины с Францией?

– Двое впечатлений, ведь мы увидели две разные игры. В первом тайме мы действовали неуверенно, хотя Франция играла медленно, только прессинговала резко и с пониманием. Мы же немного перегорели, слишком много смотрели на соперника, и Франция, воспользовавшись нашими ошибками, забила гол.

После пропущенного мы растерялись, и было ясно, что теперь играть будет очень сложно, нужно открываться. Однако во втором тайме все изменилось. Нам удалось перенастроиться, мы прессинговали, действовали гораздо увереннее, находили свободные зоны. Мы комбинировали, перекатывали мяч слева направо и даже имели моменты, когда могли забивать. Как Довбык или Забарный. Какой-то период мы играли на равных с одной из лучших стран мира и это очень приятно видеть.

– Напоследок оцените результат: справедлив ли не удалось добиться ничьей?

– Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом. В то же время мы полностью наиграли на один гол. Справедливо, если игра закончится со счетом 2:1. Честно говоря, мы играли на своих максимальных оборотах во втором тайме, тогда как Франция могла еще добавить, – сказал Левченко.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.