Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конопля признался, что Ребров сказал игрокам сборной Украины перед Францией
Сборная УКРАИНЫ
Конопля признался, что Ребров сказал игрокам сборной Украины перед Францией

Юхим оценил уровень игроков соперника

Конопля признался, что Ребров сказал игрокам сборной Украины перед Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился эмоциями после поражения «сине-желтых» в квалификации к чемпионату мира 2026, где подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2).

«Ну, конечно: суперкачественные игроки. Очень тяжело играть в обороне, но все старались, старались. Все видели, что у нас даже были свои моменты. Я думаю, все понимали, что Франция – сильная команда.

Сергей Станиславович Ребров в первую очередь говорил, и все это знали, что французы очень сильны в атаке, и нам нужно будет работать максимально организованно. Жаль, что пропустили быстрый гол, но хорошо, что после этого еще не пропустили. Все понимали, что будет быстрая игра: нам тренер говорил, и мы это понимали», – сказал Конопля.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Ефим Конопля Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
Trishovich
''Футбол  Азербайджана на подъёме ''-уже через пару дней 
Перець
Просрати мінімально 
