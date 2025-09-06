Конопля признался, что Ребров сказал игрокам сборной Украины перед Францией

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился эмоциями после поражения «сине-желтых» в квалификации к чемпионату мира 2026, где подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2).

«Ну, конечно: суперкачественные игроки. Очень тяжело играть в обороне, но все старались, старались. Все видели, что у нас даже были свои моменты. Я думаю, все понимали, что Франция – сильная команда.

Сергей Станиславович Ребров в первую очередь говорил, и все это знали, что французы очень сильны в атаке, и нам нужно будет работать максимально организованно. Жаль, что пропустили быстрый гол, но хорошо, что после этого еще не пропустили. Все понимали, что будет быстрая игра: нам тренер говорил, и мы это понимали», – сказал Конопля.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.