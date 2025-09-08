Легенда Динамо назвал двух украинцев, которые потерялись в матче с Францией

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о матче Украина – Франция.

«Второй гол назревал. Мбаппе мог и раньше забивать, и после этого. Килиан доказывает свой высокий класс, успешно выступая в чемпионате Испании. Там забивать непросто, потому что все команды хорошо изучены тактически. Кроме того, Забарный проиграл Мбаппе в скорости, и, как следствие, это позволило Килиану качнуть Илью в сторону, а дальше – классное завершение эпизода. Конечно, у нас таких футболистов нет. И пока нет собственного сильного чемпионата, нет и надлежащего кадрового ресурса.

Отмечу, что, к сожалению, из игры выпали несколько футболистов – Калюжный, Зубков… Большего можно было бы ждать и от Судакова», – сказал Буряк.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.