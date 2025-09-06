Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Молдова – Израиль – 0:4. Как забил Манор Соломон. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
05.09.2025 21:45 – FT 0 : 4
Израиль
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 02:17 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:18
18
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Молдова – Израиль – 0:4. Как забил Манор Соломон. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вечером 5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.

Израиль на выезде разгромил Молдову (4:0). У гостей голом отличился Манор Соломон, экс-игрок Шахтера.

Лидирует в этой группе Норвегия с 4 победами (12 очков), далее идут Израиль (9) и Италия (6).

Квалификация ЧМ-2026

5 сентября, Кишинев

Молдова – Израиль – 0:4

Голы: Перец, 15, Соломон, 35, Барибо, 59, Глух, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Израиль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Израиль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Израиль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Израиль).
По теме:
БОНДАРЕНКО: «Очень уважали Франции и немного не навязывали свой футбол»
ТРУБИН: «Какой сейв могу занести себе в актив? Да никакой. Мы проиграли»
Италия – Эстония – 5:0. Разгром в Бергамо. Видео голов и обзор
сборная Израиля по футболу сборная Молдовы по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Манор Соломон Дор Перец Оскар Глух
