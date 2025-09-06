Вечером 5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.

Израиль на выезде разгромил Молдову (4:0). У гостей голом отличился Манор Соломон, экс-игрок Шахтера.

Лидирует в этой группе Норвегия с 4 победами (12 очков), далее идут Израиль (9) и Италия (6).

Квалификация ЧМ-2026

5 сентября, Кишинев

Молдова – Израиль – 0:4

Голы: Перец, 15, Соломон, 35, Барибо, 59, Глух, 77

Видео голов и обзор матча