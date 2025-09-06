Чемпионат мира06 сентября 2025, 02:17 | Обновлено 06 сентября 2025, 02:18
18
0
Молдова – Израиль – 0:4. Как забил Манор Соломон. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 5 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.
Израиль на выезде разгромил Молдову (4:0). У гостей голом отличился Манор Соломон, экс-игрок Шахтера.
Лидирует в этой группе Норвегия с 4 победами (12 очков), далее идут Израиль (9) и Италия (6).
Квалификация ЧМ-2026
5 сентября, Кишинев
Молдова – Израиль – 0:4
Голы: Перец, 15, Соломон, 35, Барибо, 59, Глух, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Израиль).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Израиль).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Израиль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Израиль).
