Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Молдова – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
05.09.2025 21:45 - : -
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 16:49 |
26
0

Молдова – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Матч начнется 5 сентября в 21:45 по Киеву

04 сентября 2025, 16:49 |
26
0
Молдова – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Сборная Молдовы по футболу

В пятницу, 5 сентября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Молдовы и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Молдова

После удачного сезона в Лиге наций (хотя команде и противостояли только Мальта и Андорра) и повышение в дивизион С турнира коллектив все равно подходил к отбору в качестве аутсайдера собственной группы.

Так и произошло – после 3-х игр Молдова не набрала ни одного очка, поэтому сейчас и занимает последнее место квинтета. Команда проиграла игры против Норвегии, Эстонии и Италии не оказав при этом достойного сопротивления.

Израиль

Хотя израильтяне и не являются главными претендентами на победу в группе, от них ожидают достойной борьбы и яркой игры, несмотря на неудачное выступление в Лиге наций в прошлом году. Тогда коллектив набрал 4 очка и занял последнее место, вылетев из-за этого в дивизион В.

В текущем отборе Израиль провел три поединка – проиграл Норвегии и дважды обыграл Эстонию. Это позволяет ему занимать 2-е место в группе.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались в очных играх еще в 2021 году также в рамках квалификации на чемпионат мира. Тогда в обоих матчах с общим счетом 6:2 выиграл Израиль.

Интересные факты

  • Молдова пропустила 10 голов на текущей квалификации – 4-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 5 матчах Молдова ни разу не смогла сохранить ворота сухими. За это время команда 4 раза пропускала первой.
  • Израиль одержал 2 победы, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью в 5 предыдущих выездных играх.

Прогноз

Я поставлю на победу Израиля с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Молдова
5 сентября 2025 -
21:45
Израиль
Победа Израиля 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Казахстан – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Молдова сборная Израиля по футболу сборная Молдовы по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04 сентября 2025, 15:43 97
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Футбол | 04.09.2025, 16:49
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
«Лекции начинались в 10 вечера. Лисицкий – о работе с Кварцяным
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 3
Бокс
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем