В пятницу, 5 сентября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Молдовы и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Молдова

После удачного сезона в Лиге наций (хотя команде и противостояли только Мальта и Андорра) и повышение в дивизион С турнира коллектив все равно подходил к отбору в качестве аутсайдера собственной группы.

Так и произошло – после 3-х игр Молдова не набрала ни одного очка, поэтому сейчас и занимает последнее место квинтета. Команда проиграла игры против Норвегии, Эстонии и Италии не оказав при этом достойного сопротивления.

Израиль

Хотя израильтяне и не являются главными претендентами на победу в группе, от них ожидают достойной борьбы и яркой игры, несмотря на неудачное выступление в Лиге наций в прошлом году. Тогда коллектив набрал 4 очка и занял последнее место, вылетев из-за этого в дивизион В.

В текущем отборе Израиль провел три поединка – проиграл Норвегии и дважды обыграл Эстонию. Это позволяет ему занимать 2-е место в группе.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались в очных играх еще в 2021 году также в рамках квалификации на чемпионат мира. Тогда в обоих матчах с общим счетом 6:2 выиграл Израиль.

Интересные факты

Молдова пропустила 10 голов на текущей квалификации – 4-й худший результат среди всех команд.

В последних 5 матчах Молдова ни разу не смогла сохранить ворота сухими. За это время команда 4 раза пропускала первой.

Израиль одержал 2 победы, дважды проиграл и 1 раз сыграл вничью в 5 предыдущих выездных играх.

Прогноз

Я поставлю на победу Израиля с коэффициентом 1.5.