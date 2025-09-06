Украина. Премьер лига06 сентября 2025, 00:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:15
2623
8
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ
06 сентября 2025, 00:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:15
2623
8
Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан попал в заявку житомирского «Полесья» на сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 на официальном сайте лиги.
Сам клуб пока не объявил о переходе 31-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что трансфер состоится на правах аренды.
Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 07:01 1
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 05 сентября 2025, 20:25 10
Форвард киевского «Динамо» дал интервью после перехода в чемпионат Украины
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Футбол | 06.09.2025, 00:03
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Це, чесно кажучи, капець. Доволі дивне повернення
Вигнали з Аравії, грав він там погано.
Ось так взяти і наплювати в душу всім вболівальникам Динамо... Це просто триндец Жора...
Хм... Странно
Жора вже не торт. Тому в Динамо його не взяли.
Хахахаха.. Полесье вычеркиваем из числа претендентов на медали...
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
04.09.2025, 15:43 328
05.09.2025, 19:52 30
04.09.2025, 10:56 204
04.09.2025, 00:10 5
04.09.2025, 00:40
04.09.2025, 13:47 36
05.09.2025, 05:06 2
04.09.2025, 08:42 2