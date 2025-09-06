ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан попал в заявку житомирского «Полесья» на сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 на официальном сайте лиги.

Сам клуб пока не объявил о переходе 31-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер состоится на правах аренды.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.



