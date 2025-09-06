Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 00:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 00:15
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ

УАФ. Георгий Бущан

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан попал в заявку житомирского «Полесья» на сезон Украинской Премьер-лиги 2025/26 на официальном сайте лиги.

Сам клуб пока не объявил о переходе 31-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер состоится на правах аренды.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.


Avaksi
Це, чесно кажучи, капець. Доволі дивне повернення
Перший Серед Рівних
Вигнали з Аравії, грав він там погано.
ViAn
Ось так взяти і наплювати в душу всім вболівальникам Динамо... Це просто триндец Жора...
naverland
Хм...  Странно 
_ Moore
Жора вже не торт. Тому в Динамо його не взяли.
Saltovka
Хахахаха.. Полесье вычеркиваем из числа претендентов на медали...
