Чемпионат мира05 сентября 2025, 22:48 |
550
0
ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»
5 сентября сине-желтые во Вроцлаве играют против Франции в матче квалификации ЧМ-2026
05 сентября 2025, 22:48 |
550
0
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Фанаты сине-желтых вывесили огромной банер с подписью «Фортеця Європи».
После первого тайма счет 1:0 в пользу французов. На 10-й минуте отличился Майкл Олисе.
ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 08:22 23
Андрей получил предложение от «Жироны»
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года
Теннис | 05.09.2025, 17:42
Футбол | 04.09.2025, 23:59
Футбол | 05.09.2025, 23:02
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 07:03 5
Бокс
04.09.2025, 08:42 2
Бокс
03.09.2025, 19:48 5
03.09.2025, 18:11 39
04.09.2025, 15:59 79
03.09.2025, 21:31