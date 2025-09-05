Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 22:48
ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»

5 сентября сине-желтые во Вроцлаве играют против Франции в матче квалификации ЧМ-2026

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фанаты сине-желтых вывесили огромной банер с подписью «Фортеця Європи».

После первого тайма счет 1:0 в пользу французов. На 10-й минуте отличился Майкл Олисе.

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»

Getty Images/Global Images Ukraine
фото болельщики сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу фанаты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
