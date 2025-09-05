5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Фанаты сине-желтых вывесили огромной банер с подписью «Фортеця Європи».

После первого тайма счет 1:0 в пользу французов. На 10-й минуте отличился Майкл Олисе.

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули огромный банер «Фортеця Європи»