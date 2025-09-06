Ребров нашел позитив от поражения Украины в матче с Францией

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил, как на прошлой квалификации на Евро-2024 украинцы тоже стартовали против мощной сборной Англии и проиграли с аналогичным счетом.

«В прошлый раз мы стартовали с Англии и прошли на чемпионат Европы. Будем надеяться», – сказал Ребров.

В квалификации на Евро-2024 Украина, несмотря на поражение в стартовом туре, сумела квалифицироваться на европейское первенство.

Следующий матч «сине-желтые» в отборе на ЧМ-2026 сыграют против Азербайджана, матч пройдет 9 сентября в 19:00.