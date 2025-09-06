Ребров нашел позитив от поражения Украины в матче с Францией
«Сине-желтые» проиграли 0:2
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вспомнил, как на прошлой квалификации на Евро-2024 украинцы тоже стартовали против мощной сборной Англии и проиграли с аналогичным счетом.
«В прошлый раз мы стартовали с Англии и прошли на чемпионат Европы. Будем надеяться», – сказал Ребров.
В квалификации на Евро-2024 Украина, несмотря на поражение в стартовом туре, сумела квалифицироваться на европейское первенство.
Следующий матч «сине-желтые» в отборе на ЧМ-2026 сыграют против Азербайджана, матч пройдет 9 сентября в 19:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей получил предложение от «Жироны»
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве