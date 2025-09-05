Не нужен Ротаню. Форвард Полесья продолжит карьеру в Первой лиге

Форвард житомирского «Полесья» Луифер Эрнандес определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает SportArena.

В услугах 24-летнего венесуэльского футболиста заинтересован одесский «Черноморец», который провел успешные предварительные переговоры с «волками». На данный момент стороны продолжают обсуждать структуру сделки – будет ли это полноценный переход или аренда.

Луифер перебрался в Житомир с венесуэльского «Пуэрто-Кавельо» в марте прошлого года за один миллион евро. В феврале был отправлен в аренду в чемпионат Эквадора, где до июня играл за «Винотинто».

В прошлом сезоне провел десять матчей за «Полесье» (один гол) и пять раз сыграл за «Винотинто» (один забитый мяч). Контракт форварда истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость Луифера составляет 400 тысяч евро.

«Черноморец» набрал десять баллов за четыре тура и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 7 сентября, подопечные Александра Кучера сыграют на домашнем стадионе против ФК «Феникс-Мариуполь».