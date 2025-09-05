Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион, где сыграет против Франции
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 20:07
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион, где сыграет против Франции

5 сентября подопечные Сергея Реброва стартуют в квалификации ЧМ-2026 против французов

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу отправилась на стадион, где сыграет против национальной команды Франции.

Соответствующее видео в социальных сетях опубликовала пресс-служба УАФ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча между украинцами и французами состоится 5 сентября на стадионе Тарчиньский Арена во Вроцлаве, Польша. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

В одном квалификационной группе подопечные Сергея Реброва и коллектив Дидье Дешама выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые сыграют против азербайджанцев в Баку.

По теме:
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 5 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
видео сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
