ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на стадион, где сыграет против Франции
5 сентября подопечные Сергея Реброва стартуют в квалификации ЧМ-2026 против французов
Сборная Украины по футболу отправилась на стадион, где сыграет против национальной команды Франции.
Соответствующее видео в социальных сетях опубликовала пресс-служба УАФ.
Встреча между украинцами и французами состоится 5 сентября на стадионе Тарчиньский Арена во Вроцлаве, Польша. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
В одном квалификационной группе подопечные Сергея Реброва и коллектив Дидье Дешама выступают вместе с Исландией и Азербайджаном. 9 числа сине-желтые сыграют против азербайджанцев в Баку.
